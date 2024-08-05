Белоусов сорвал покушение на Путина и себя на День ВМФ? Русский дипломат озвучил нюансы звонка в Пентагон

Лидия

Интересно, а хохлы способны что-то создавать, или только убивать, разрушать, воровать, продавать детей на органы и извращенцам и копить деньги на покупки королевских дворцов для Зеленского и его тёмной жены поганке. Их любимый лозунг "Моя хата с краю", себя не оправдал, вдарило по всем.