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Белоусов сорвал покушение на Путина и себя на День ВМФ? Русский дипломат озвучил нюансы звонка в Пентагон

Белоусов сорвал покушение на Путина и себя на День ВМФ? Русский дипломат озвучил нюансы звонка в Пентагон

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Комментарии
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Лидия
Интересно, а хохлы способны что-то создавать, или только убивать, разрушать, воровать, продавать детей на органы и извращенцам и копить деньги на покупки королевских дворцов для Зеленского и его тёмной жены поганке. Их любимый лозунг &quot;Моя хата с краю&quot;, себя не оправдал, вдарило по всем.
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8 час.
Александр Почекунин
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8 час.
Александр Почекунин
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8 час.

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