Ох уж эти хитрые русские: И из Сирии не ушли, и в Ливии обосновались

Россия назло врагам только расширяет свое присутствие в Средиземноморье Виталий Орлов Фото: AP Photo/Leo Corre/TASS Объединенная Европа, по мнению своих же чиновников, в очередной раз оказалась в безвыходной ситуации.
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