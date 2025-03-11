Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    А как в свое время понтили и учили как надо зарабатывать деньги, что лениться не надо.... А по сути без бабла народно...Красивой жизни пр...
  • Шеин Никита
    А Шойгу , наверное, нужно под трибунал!Дугин: "Жаль, что...
  • vladimir vedenkin
    Не надо жизненно необходимую СВО смешивать с безобразной антинародной  (подавляющее большинство народ против), корруп...«Россия за успехи...

Ох уж эти хитрые русские: И из Сирии не ушли, и в Ливии обосновались

Ох уж эти хитрые русские: И из Сирии не ушли, и в Ливии обосновались

Россия назло врагам только расширяет свое присутствие в Средиземноморье Виталий Орлов Фото: AP Photo/Leo Corre/TASS Объединенная Европа, по мнению своих же чиновников, в очередной раз оказалась в безвыходной ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх