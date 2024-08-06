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О’Мэлли − о победе Нурмагомедова над Сэндхагеном: «Никто в UFC не хотел драться с Умаром»

«Умар справился с работой, бой был довольно близким. Кори − один из лучших бойцов P4P, а Умар занимал 10-е место в рейтинге.

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