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Царьград

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Трамп и Европа: Будущее военной помощи Украине под угрозой?

Трамп и Европа: Будущее военной помощи Украине под угрозой?

Европейские политики обеспокоены возможной реакцией Дональда Трампа на их военную поддержку Украины, что может повлиять на мирные переговоры.

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