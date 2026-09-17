Мбаппе о «Барселоне»: «Они молодцы, но сейчас только начало сезона. Не люблю говорить о других командах»

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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о результатах «Барселоны» на старте сезона. Каталонская команда выиграла все 6 матчей в Ла Лиге и лидирует в таблице, набрав 18 очков.