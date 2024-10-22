Александр Скубченко: «Разговор с Западом»: Грузия выбрала жизнь, а не войну и деньги

Запад предлагал экс-премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией — почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили: «Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник западной страны, Ираклий спросил: «Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?».