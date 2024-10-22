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Александр Скубченко: «Разговор с Западом»: Грузия выбрала жизнь, а не войну и деньги

Александр Скубченко: «Разговор с Западом»: Грузия выбрала жизнь, а не войну и деньги

Запад предлагал экс-премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией — почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иванишвили: «Когда с ним вел такой разговор высокопоставленный чиновник западной страны, Ираклий спросил: «Но как вы представляете, сколько дней мы можем воевать, сколько дней мы можем выдержать?».

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Грузия идёт к сближению с Россией и правильно делает!!!!
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