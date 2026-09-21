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Синоптик объяснил, какая погода является климатическим стрессом для москвичей

Синоптик объяснил, какая погода является климатическим стрессом для москвичей

Жители средней полосы России, включая москвичей, начинают испытывать климатический стресс при превышении температуры воздуха отметки в +27 градусов.

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