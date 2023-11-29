Свердловский областной суд не отменил приговор пожилому тренеру, обвинённому в педофилии

Суд первой инстанции назначил в качестве наказания Николаю Ражеву два года колонии строгого режимаРешение Свердловского областного суда по делу пожилого тренера Николая Ражева, которое состоялось 29 ноября, сенсационным не стало.
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