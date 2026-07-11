Ракету с кораблём «Союз МС-29» установили на старт на Байконуре

Ракета с пилотируемым кораблём «Союз МС-29» уже установлена на старте на космодроме Байконур. «После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты «Роскосмоса» продолжили готовить её к пуску», — говорится в сообщении российской космической госкорпорации.
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