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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хави об игре Ямаля: «Есть проблески, напоминающие о Месси. Но лучше не сравнивать» 

16-летний хавбек «Барселоны» забил победный гол в матче Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0). «Сравнения с Месси заведомо обречены.

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