Мостовой о 5:0 с Замбией и Гренадой: «Немного возмущает, когда к таким соперникам у нас относятся так пафосно. Нам, футбольным людям, смешно, меньше шуметь надо!»

Обе BetBoom товарищеские встречи завершились победой команды Валерия Карпина со счетом 5:0. «Меня немного возмущает, когда к таким соперникам как Гренада или Замбия, при всем уважении, относятся у нас так пафосно.
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