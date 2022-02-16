У ВАС ТЕСНО!(RUD)

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    В таком умильном тексте не нашлось места советским ценностям, откудОВа есть и пошёл АМ. Второе пришествие христианств...17.01.22==Духовна...
  • Дмитрий Гурин
    Жирику надо сначала хоть годика три пожить в пендостане. Примерно по 3 месяца в основных, государствообразующих, штат...06.01.22==Эвакуац...
  • Василий Иванович
    опять хохлами подтёрлись05.01.22==Если За...

16.02.22==Проблемы Азовского моря

16.02.22==Проблемы Азовского моря

Переговоры о нерасширении НАТО на Восток завершились не принеся никаких значимых результатов. После них министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл пресс-конференцию, на которой особое внимание уделил вопросу милитаризации Азовского моря.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх