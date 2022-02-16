16.02.22==Проблемы Азовского моря

Переговоры о нерасширении НАТО на Восток завершились не принеся никаких значимых результатов. После них министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл пресс-конференцию, на которой особое внимание уделил вопросу милитаризации Азовского моря.
Переговоры о нерасширении НАТО на Восток завершились не принеся никаких значимых результатов. После них министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл пресс-конференцию, на которой особое внимание уделил вопросу милитаризации Азовского моря.
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