В Тульской области 51,9 тысячи пенсионеров старше 80 лет получают выплаты

Пенсионерам старше 80 лет в Тульской области автоматически увеличивают фиксированную выплату до 9 584,70 рубля и назначают надбавку на уход от 1 413 до 1 470 рублей.
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