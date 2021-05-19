Спутник

236 354 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Смирнов
    лицемерие, если плевать на историю, то тогда и плевать про что натворили немцы народам СССР! Или все, или ничего!Европейцы начали ...
  • Юрий Михеев
    У нас тоже вся страна была покрыта аэродромами пока за дело не взялись Сердюков и Чемизов = у них кубышка быстрее на...Закрытием малых а...
  • Анатолий Выходцев
    родилась с "лотерейкой" так и пользуйся по полной пока молода. а ума нет не рассказывать про свою молодость.Стоило ли Елене П...

На юге Приморья осадков прогнозируется выше многолетних значений: прогноз на июнь

На юге Приморья осадков прогнозируется выше многолетних значений: прогноз на июнь

Синоптики опубликовали прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на июнь. Согласно этим данным, на юге и востоке края ожидается отклонение от средних многолетних показателей по выпавшим осадкам, сообщает ИА PrimaMedia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх