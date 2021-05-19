На юге Приморья осадков прогнозируется выше многолетних значений: прогноз на июнь

Синоптики опубликовали прогноз аномалий температуры воздуха и осадков по Приморскому краю на июнь. Согласно этим данным, на юге и востоке края ожидается отклонение от средних многолетних показателей по выпавшим осадкам, сообщает ИА PrimaMedia.