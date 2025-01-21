Путин недоволен действиями Кадырова? «Кадровый провал»

Согласно информации от Telegram-канала INSIDER-T президент России Владимир Путин выразил недовольство деятельностью некоторых представителей окружения главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, которые были выдвинуты им на федеральные должности.
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