В Челябинске осудили сутенершу, поставлявшую детей гендиректору ЧЭМК прямо на завод

Калининский районный суд Челябинска приговорил к трем годам лишения свободы сутенершу Дарью Филичкину, поставлявшую девушек, в том числе несовершеннолетних, для интимных утех занимавшему на тот момент пост гендиректора ЧЭМК Павлу Ходоровскому, пишет URA.