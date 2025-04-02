В Челябинске осудили сутенершу, поставлявшую детей гендиректору ЧЭМК прямо на завод

Калининский районный суд Челябинска приговорил к трем годам лишения свободы сутенершу Дарью Филичкину, поставлявшую девушек, в том числе несовершеннолетних, для интимных утех занимавшему на тот момент пост гендиректора ЧЭМК Павлу Ходоровскому, пишет URA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии