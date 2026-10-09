Михаила Звинчука задержали в Черногории: что известно о создателе «Рыбаря»

Черногорские полицейские и сотрудники Агентства национальной безопасности задержали Михаила Звинчука, который руководит одним из самых крупных российских военных каналов «Рыбарь».
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