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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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DMedia, «Амкал», Fight Nights и «Родина Медиа» вышли в четвертьфинал Медиалиги

12 июня, среда «Амкал» – «Кони» – 4:0 (1:0) Голы: 1:0 – Косюков (15), 2:0 – Костюков (43), 3:0 – Имай (47), 4:0 – Агекян (50).

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