Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в ходе визита в Вашингтон.
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Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в Вашингтоне Израильский премьер Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским в ходе визита в Вашингтон.
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