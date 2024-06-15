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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Сафонова нет ограничений на выезд из России. Вратарь присоединится к «ПСЖ» 15 июля

Вчера вратарь перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Ранее сообщалось, что футболисту запрещен выезд из России из‑за долгов по алиментам а 60 млн рублей.

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