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Актриса Джоли сделала татуировку с ласточкой на груди

Актриса Джоли сделала татуировку с ласточкой на груди

Голливудская звезда Анджелина Джоли сделала новую татуировку на груди. Об этом сообщает People. Впервые перед камерами с новой татуировкой Джоли появилась на красной дорожке церемонии вручения премии "Тони" в Нью-Йорке.

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