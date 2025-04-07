В транспортной декларации перечислены видеокарты RTX 5060 и RTX 5060 Ti со 128-битной шиной памятиNVIDIA пока мало что рассказала о RTX 5060, но утечки являются неплохим источником информации, поэтому даже крошечная деталь имеет большое значение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)