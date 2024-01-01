«Я тебя увидел и все перевернулось. Неожиданно», — Чонгук сделал Ви сюрприз, приехав на Рождество

Привет, АРМИ! С католического рождества, которое обычно празднуют во многих иностранных государствах из-за уважения к огромному количеству проживающих в стране людей других национальностей, прошло уже достаточно много времени, но только сейчас инсайдер решил поделиться случаем из жизни Чонгука (Jungkook) и Ви (V).
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