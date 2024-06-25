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В Новой Москве перекроют улицы из-за крестного хода

В Новой Москве перекроют улицы из-за крестного хода

Движение временно ограничат в воскресенье.В Новой Москве перекроют ряд улиц из-за проведения крестного хода.

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