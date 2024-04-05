Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Rakhmatovacsp Рахматова
    Это - что ещё за сходбище?!  ФСБ,  работай  активней!  Спите на ходу!  Или - что, - установку не получили?!  А без ус...Дискуссионный клу...
  • ММ
    увеличится продолжительность светового дня весной и летом». Простой пример: жители соседнего региона через реку в 20 ...Тамбовчане расска...
  • Ed
    Дурика перед нами играют - 2000 р штраф это смешно! Понты гонят, отловили чудом одного и бровки грозно нахмурили, мол...Гражданин Таджики...

Жители пяти улиц Тамбова останутся без света 5 апреля

Жители пяти улиц Тамбова останутся без света 5 апреля

Администрация Тамбова информирует граждан и гостей города, что в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики 5 апреля будет временно прекращена подача электроснабжения по ряду адресов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх