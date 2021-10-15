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Хименес-Браво за рулем своего роскошного электрокара взвыл о проблеме в Украине: "Это ужас"

Хименес-Браво за рулем своего роскошного электрокара взвыл о проблеме в Украине: "Это ужас"

Известный ресторатор и судья «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, какая проблема в Украине заставляет его скучать по Канаде, откуда он только недавно вернулся.

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