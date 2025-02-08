"Терпи": Никита Михалков показал, как русских заставляют смотреть мерзость

"Терпи и смотри": Никита Михалков показал, как русских заставляют лицезреть мерзость. Как отметил режиссёр, удивляет то, что иконы, которые заряжены "человеческим чувством, страданиями, любовью", находятся в запасниках, хотя должны работать в храмах, быть для людей.