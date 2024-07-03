Врач Сережина объяснила, как оказать первую помощь при укусе насекомого

После укуса насекомых лучше всего обратиться в травмпункт, где специалисты проведут обработку раны и наложат повязку, однако в качестве первой помощи можно аккуратно удалить жало, если оно осталось в коже.
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