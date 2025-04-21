Ученые «выключили» свет звезд для обнаружения новых экзопланет

Команда исследователей из Университета Аризоны создала инновационный коронограф — оптическое устройство, блокирующее яркий свет звезды, — который может открыть путь к прямому наблюдению ранее недоступных экзопланет.
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