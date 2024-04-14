Кадры отдыха Юрия Гагарина в Сочи Мало кто знает, что он тут катался на водных лыжах, а после написал благодарственное письмо в адрес всего города.
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Кадры отдыха Юрия Гагарина в Сочи Мало кто знает, что он тут катался на водных лыжах, а после написал благодарственное письмо в адрес всего города.