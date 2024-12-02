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Мамбеталиев про 1:3 с ЦСКА: «Барысу» не хватает мобильности и концентрации. Стараемся вводить свежие силы, молодых ребят. Но они пока только входят в этот режим»

Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, забросив на этом отрезке только 3 шайбы.

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