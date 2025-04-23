Какие детские пособия перечислят досрочно из-за майских праздников: график выплат

В преддверии майских праздников некоторые семьи досрочно получат детские пособия. Речь идет об апрельских выплатах, которые должны были прийти в начале мая, но дни их перечисления попадают на выходные и праздничные.
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