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Какие детские пособия перечислят досрочно из-за майских праздников: график выплат

Какие детские пособия перечислят досрочно из-за майских праздников: график выплат

В преддверии майских праздников некоторые семьи досрочно получат детские пособия. Речь идет об апрельских выплатах, которые должны были прийти в начале мая, но дни их перечисления попадают на выходные и праздничные.

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