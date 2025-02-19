Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Астон Виллы». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 22:30 по московскому времени. Чемпионат Англии Вынесенный матч 29-го тура Астон Вилла – Ливерпуль Дата проведения 19 февраля, 22:30, «Вилла Парк» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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