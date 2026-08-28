Светлана Крюкова назначена на должность в Куртамыше вместо Поповой

В Куртамыше Курганской области сменился руководитель отдела по развитию городской территории. Светлана Крюкова временно исполняет обязанности, заменив Светлану Попову, которая руководила отделом с 16 апреля по 11 августа 2026 года.
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