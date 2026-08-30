🍅Фестиваль «Ахтубинский помидор» собрал гостей в Среднеахтубинском районе! 🎉В Средней Ахтубе состоялся ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвящённый Году единства народов России! Торжественное открытие и программа получилась по-настоящему насыщенной и яркой! 🍅 На ярмарке «Кладовая района» — сельхозпроизводители представили свою овощную продукцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
- АТ Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым