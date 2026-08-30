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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🍅Фестиваль «Ахтубинский помидор» собрал гостей в Среднеахтубинском районе! 🎉В Средней Ахтубе состоялся ежегодный областной фестиваль «Ахтубинский помидор», посвящённый Году единства народов России! Торжественное открытие и программа получилась по-настоящему насыщенной и яркой! 🍅 На ярмарке «Кладовая района» — сельхозпроизводители представили свою овощную продукцию.

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