Соединенные Штаты и Запад выполнили свою основную задачу — уничтожили Украину. Об этом заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, комментируя выход американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки.
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