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Алаудинов: США и Запад выполнили свою основную задачу — уничтожили Украину

Алаудинов: США и Запад выполнили свою основную задачу — уничтожили Украину

Соединенные Штаты и Запад выполнили свою основную задачу — уничтожили Украину. Об этом заявил ТАСС командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, комментируя выход американского президента Джо Байдена из предвыборной гонки.

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Meerflieger
Украина для США и Запада мелковата... Вот Россия и Китай - да...
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