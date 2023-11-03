Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Прямая наводка и огонь с «закрытки»: как в тылу СВО тренируются экипажи Т-90

Прямая наводка и огонь с «закрытки»: как в тылу СВО тренируются экипажи Т-90

Выстрел 125-миллиметровой пушки сотрясает землю вокруг танка в радиусе десятка метров. На одном из полигонов в зоне СВО мастерство ведения огня оттачивают экипажи Т-90 «Прорыв» Центрального военного округа.

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