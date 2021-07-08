Андрей Воронцевич подписал с УНИКСом контракт по схеме «1+1»

Форвард Андрей Воронцевич (33 года, 207 см) подписал с УНИКСом контракт по схеме «1+1». Бывший игрок ЦСКА завершал сезон-20/21 в составе «Нижнего Новгорода».
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