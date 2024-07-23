«Фруктогель» увеличивает срок годности фруктов и овощей в 4 раза

Новосибирские биоинженеры сообщили об очередном успехе. В лаборатории Новосибирского техуниверситета удалось создать средство, обработка которым позволяет хранить фрукты и овощи значительно дольше, чем это возможно сейчас.
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