На Украине увеличилось число людей, находящихся у черты крайней бедности

Число жителей Украины с доходами на уровне прожиточного минимума или у черты бедности увеличилось в семь раз — с 1,3% в 2021 году до 9% в 2023-м, сообщила заведующая отделом исследований уровня жизни населения украинского Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько в интервью агентству РБК-Украина.
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