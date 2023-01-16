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16 января кировчанам советуют не показывать гордыню, не хвастаться, побаловать кошек

16 января кировчанам советуют не показывать гордыню, не хвастаться, побаловать кошек

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в понедельник, Гордеев деньСегодня в Кирове ожидается ясная, солнечная и довольно холодная погода: днём и ночью столбик термометра за окном не поднимется выше отметки −12 градусов.

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