Су-57 научился дразнить ракеты: раскрыта сверхспособность истребителя Российский истребитель пятого поколения продемонстрировал способность застывать в воздухе на предельных температурах.
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