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Трейдеры Kalshi ожидают роста Bitcoin до $82 000 в сентябре

Трейдеры Kalshi ожидают роста Bitcoin до $82 000 в сентябре

Участники рынка прогнозов Kalshi считают, что биткоин способен подняться до $82 000 к концу сентября.

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