Телеведущую Сару Халифу и 11 её подельников казнят в Египте: что они сделали?

Суд в Египте приговорил телеведущую Сару Халифу и ещё 11 человек к смертной казни по делу о производстве и сбыте синтетических наркотиков.
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