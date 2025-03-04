Бойцов ВСУ выбили из нескольких опорных пунктов под Суджей в Курской области

В Курской области армия России выбила ВСУ из опорных пунктов у Малой Локни В Курской области подразделения группировки войск «Север» выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из нескольких опорных пунктов под Суджей.
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