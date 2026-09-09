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Царьград

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Зарплаты в обрабатывающей промышленности Подмосковья выросли на 12%

Зарплаты в обрабатывающей промышленности Подмосковья выросли на 12%

Средний заработок в обрабатывающей промышленности Подмосковья за полгода достиг 125,8 тыс. руб., увеличившись на 12% по сравнению с прошлым годом.

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