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Царьград

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Apple обновила функции IИ в новых смарт-часах серии Watch 12

Apple обновила функции IИ в новых смарт-часах серии Watch 12

9 сентября Apple представила обновлённые смарт-часы Watch Series 12 и Ultra 4. Функции на ИИ, включая Audio Intelligence и Live Rewind, вызвали опасения в соцсетях из-за возможности прослушивания разговоров.

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