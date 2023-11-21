Пляски Пашиняна. Армянский премьер-министр пытается подороже продать дружбу с Россией

Наталия Нежильская Премьер-министр Армении продолжает попытки усидеть на всех стульях. Политик отказался посещать минскую встречу ОДКБ, тут же заявил, что Ереван не собирается выходить из содружества, а следом снова наговорил претензий в адрес Москвы.