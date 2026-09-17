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Юрист Соловьев объяснил, как взыскать долг без расписки

Юрист Соловьев объяснил, как взыскать долг без расписки

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил, что нотариально заверенная переписка может помочь вернуть заемные деньги даже после удаления сообщений должником, пишет ИА НСН .

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