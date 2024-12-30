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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Патрик Кэйн набрал 1300 очков в НХЛ. Он 2-й уроженец США в истории лиги с таким достижением, рекорд у Модано – 1374

Форвард «Детройта» забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (4:2).

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